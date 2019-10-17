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محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة عزبة المدابغ ونقل السكان لوحدات مدينة بدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء فى أعمال الازالة لمنطقة عزبة المدابغ بحى مصر القديمة، فى إطار خطة إخلاء المنطقة بالكامل "منطقة المدابغ" وتطوير المناطق العشوائية.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه تم البدء فى تسكين الاسر المستحقة من قاطنى العقارات بالمنطقة المشار إليها، بمدينة بدر ، مشيرا إلى أن المحافظة تتولى توفير السيارات لنقل المتعلقات والمنقولات الخاصة بالأسر المستحقة ونقلها إلى الوحدات السكنية المخصصة لهم بمدينة بدر.

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يذكر أنه تم الانتهاء من إزالة ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية والبدء فى تطوير المنطقة لتكون نموذج للجذب السياحى، ويتم تحويل شكل المنطقة بالكامل وتطوير السور واضاءته بالليزر واستكمال الأجزاء المهدمة به بالخدع البصرية لينقل المنطقة نقله حضارية كبيرة تنعكس على السياحة والاستثمار.

 

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