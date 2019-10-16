مصر | انتشال جثة طفل غرق في ترعة أثناء لهوه أمام منزله ببني سويف

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انتشلت قوات الإنقاذ بمديرية أمن بني سويف جثة طفل غرق في مياه ترعة ونا القس، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب سقوطه في مياهها أثناء لهوه أمام منزله.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بغرق طفل بمياه ترعة ونا القس دائرة المركز، والذي وجه قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وانتشاله.

وتبين من التحريات الأولية غرق «أحمد. ح. م»، 4 سنوات، مقيم بقرية ونا القس، كما تبين أنه بسؤال والده قرر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل سقط بترعة ونا القس المارة بذات المنطقة وغرق ولم يتمكن من الخروج، ولم يتهم أحدا.

كلف مدير أمن بني سويف قسم الإنقاذ النهري بمسح المسطح المائي لانتشال جثة الغريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 20442 جنح مركز الواسطى.

كما تبين تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، ونقله لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة الغريق، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

انتحار فتاة

وفي سياق منفصل، كشف ضباط مباحث مديرية أمن بني سويف، لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف، وتبين أنها أقدمت على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.

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تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بتلقيه بلاغا من " ناصر. ع. م"، 39 عاما، فلاح، مقيم بقرية المسيد الأبيض بدائرة المركز، بانتحار ابنة شقيقه "رضا. ع. م"، 16 عاما، شنقا بمنزل والدها.