أخبار مصر | جمال فهمى: "قرطام" سيفتح أبواب التفاوض التي أغلقتها إدارة التحرير قريبًا.. ولا تنجرفوا وراء محاولاتها البائسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال فهمى: "قرطام" سيفتح أبواب التفاوض التي أغلقتها إدارة التحرير قريبًا.. ولا تنجرفوا وراء محاولاتها البائسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، مقر اعتصام صحفيى جريدة التحرير، دعما لهم ولمطالبهم المشروعة.

وقال فهمى، خلال لقائه بعدد من صحفيى «التحرير»: «أحيى فيكم وحدتكم وصمودكم، وأشد على أياديكم، تمسكوا باعتصامكم السلمى، فهو سلاحكم ضد قرارات الإدارة التى نالت من حقوقكم، أنا متفائل بكم، وأثق تمام الثقة فى أنكم ستنتزعون حقوقكم بمواقفكم المحترمة واعتصامكم المحمود».

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «تمسكوا بوحدتكم وكونوا على قلب رجل واحد، ولا تنجرفوا وراء المحاولات البائسة من إدارة الجريدة التى تستهدف الوقيعة بينكم وبين زملائكم، كما تسعى لشق صفكم والوقيعة بينكم وبين نقابتكم، تلك النقابة العريقة التى اتخذت موقفا يستوجب الاحترام تجاه أزمتكم».

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وتابع فهمى: «أتوقع أن يتدخل المهندس أكمل قرطام قريبا فى حل أزمتكم باعتباره مالكا للجريدة، فهو الشخص الوحيد الذى يمكن أن يتفهم الوضع، وأن يفتح أبوابا للتفاوض بعدما أغلقها آخرون يديرون الجريدة بالطريقة التى لا تليق به ولا بإدارة مؤسسة صحفية لها اسمها ووضعها بين قريناتها فى المجال الإعلامى».

وطالب فهمى إدارة جريدة التحرير بأن تتحمل تبعات قراراتها، وأن تمنح الصحفيين حقوقهم، فهم أصحاب الحق الأصيل فى نجاح تلك الجريدة بإخلاصهم وتفانيهم فى العمل.

ووجه فهمى رسالة أخيرة للمعتصمين، قال فيها: «إدارة الجريدة لن تستطيع الصمود أمام حقوقكم المشروعة وموقفكم الجماعى الموحد، وأمام قرارات نقابتكم التى لا تنتصر لكم فحسب، وإنما تنتصر للجماعة الصحفية بأسرها، وإنى على ثقة فى أنكم ستنتصرون فى القريب العاجل بإن الله، لكن عليكم ألا تلتفتوا إلى مهاترات من يريد أن ينال من اعتصامكم الذى ضربتم به أروع الأمثلة فى التعاون والاحترام، وكنتم به محل ثقة زملائكم الصحفيين».