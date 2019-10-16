شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، حيث عقد على مدار يومين عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته اليوم.

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وقال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: سيشهد المؤتمر العالمى للافتاء اليوم الأربعاء أحداث مهمة تتمثل في إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وهي وثيقة تهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينا للإفادة يُستثمر إنسانيًا.

وأضاف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: كما سيتوجه الوفود المشاركة في المؤتمر برسالة مهمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، تتناول الشكر والدعم على رعايته هذا المؤتمر المهم، وسيعلن عن تفاصيلها غدًا.

وأشار «نجم» إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سيقوم بإلقاء البيان الختامي للمؤتمر الذي يضم التوصيات والمشاريع والمبادرات التي خرج بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن إنشاء «مرصدُ المستقبلِ الإفتائيِّ»، و«مركز دعم البحث الإفتائي»، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وكذلك طرح عدد من الإصدارات الافتائية الهامة، فضلًا عن الإعلان عن مشروع انشاء «وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الافتائية»، وغيرها من المشروعات والمبادرات المهمة.