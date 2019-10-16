شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحتل «401- 500» عالميًا في العلوم الهندسية خلال «تايمز 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة بنها انجازاً جديداً وتميزت بمركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية على مستوي العالم، فقد جاءت جامعة بنها ولأول مرة في الترتيب من (401 – 500) متقدمة ١٠٠ مركزا عالميا في هذا التصنيف مقارنة بالعام الماضي.

وأعرب الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في تصريحات صحفية، الأربعاء، عن سعادته بهذا الانجاز الذي يتحقق لأول مره لجامعة بنها، موجها التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في تخصص العلوم الهندسية والتكنولوجية بالجامعة على ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيف الجديد متمنيًا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

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وأشار السعيد إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.