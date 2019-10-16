شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء إتفاقية مع شركة سيمنس جاميسا، خلال الاسبوع المقبل، لشراء الطاقة المنتجة من محطات طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع سيمنز الألمانية لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO، بنفس الشروط التعاقدية لآخر مناقصة خاصة بمحطة رياح.

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وأوضح المصدر أنه من الموقع أن تبلغ قدرة محطة طاقة الرياح الأولى 180 ميجاوات، والثانية بقدرة 320 ميجاوات.

الجدير بالذكر أن استراتجية مصر تستهدف توليد 20% من الشبكة القومية للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، ويبلغ إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية 56 ألف ميجاوات.