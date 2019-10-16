شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : الرضاعة الطبيعية تحافظ على النمو والتطور السليم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة أنه تم توفير البان الأطفال شبيهة لبن الأم فى 1096 منفذا بالجمهورية بأسعار مدعمة للأطفال الذين يقومومن بالصرف شهرياً

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية وينبغى الحرص عليها وعدم اللجوء إلى اللبن الصناعى إلا بعد استشارة الطبيب ، مشددة على أن الرضاعة الطبيعية تحافظ على النمو والتطور السليم للأطفال.

ويشار إلى أن الدولة تعطى اهتماماً رئيسياً لتوفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات وتقديم الوعى الصحى لهم، حيث تقدم جميع الخدمات الخاصة بصحة الأم والطفل من كشف وتحاليل وصرف مغذيات للمستحقين بالمجان.