شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي رئيس التحالف التقدمي بالبرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوروبي، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي النائبة الأسبانية Iratxe García Pérez.
وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي لقاء قداسة البابا مع رئيسة التحالف التقدمي في إطار زيارته التي جرت اليوم لمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتي شملت عدة لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين بالبرلمان على رأسهم رئيسه david maria sassoli والنائب المجري György HÖLVÉNYI رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP.
حضر اللقاءات السفير المصري ببلجيكا خالد البقلي.
كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية، باريس، صباح اليوم، مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا، في إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
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