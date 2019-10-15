شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار»: مصير نقل مومياء الفرعون الذهبي يتحدد في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن نقل مومياء الملك «توت عنخ آمون» من مقبرته فى البر الغربى لمدينة الأقصر وترميمها وعرضها بالمتحف الكبير فى الجيزة، أو بقائها داخل مقبرته بمنطقة وادى الملوك، لم يحسم بعد، لافتًا إلى أن ذلك سيتحدد خلال جِلسات مؤتمر علوم المصريات فى القاهرة، والذى سيعقد خلال الفترة من 3 لـ8 نوفمبر المقبل، وحال صدور توصية من العلماء المشاركين، بالنقل، فإن ذلك لن يتم إلّا بموافقة من اللجنة الدائمة بـ«الأعلى للآثار»، بهدف حمايتها وتوفير بيئة مناسبة لحفظها.

وأضاف «وزيرى»، فى تصريحات، الإثنين، أنه إذا تم التوصّل لقرار نقل المومياء إلى المتحف الكبير، سيتم عرضها داخل قاعة خاصة تمت إقامتها لعرض كنوز «الملك توت»، مثل العجلة الحربية وكرسى العرش والمقاصير، فضلًا عن مقتنياته المصنعة من مواد عضوية، ونفى صحة ما يتردد بشأن اتخاذ قرار بنقل مجموعة تماثيل «خبيئة معبد الأقصر» لتعرض ضمن مقتنيات المتحف الكبير أيضًا، مؤكدًا أنها باقية فى مكانها كما هى.

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وشهدت المدينة ردود أفعال رافضة بعد التسريبات التى خرجت عن إعلان وزارة الآثار نقل مومياء الفرعون الذهبى، ومجموعة التماثيل الخبيئة، وحذّرت الأوساط السياحية من تبعات القرارين، وأكدت غرفة شركات السياحة وجمعية المرشدين، والجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن ذلك سيؤدى إلى تفريغ الأقصر (عاصمة السياحة الثقافية) فى العالم من آثارها.

وفى سياق متصل، اكتشفت البعثة الأثرية التى يترأسها «وزيرى» 7 توابيت جديدة، بـ«جبانة العساسيف» بالبر الغربى للأقصر، ومن المنتظر أن تعلن الوزارة هذه الاكتشاف، السبت المقبل، ووفقًا لمصادر بقطاع آثار الأقصر، فإن عدد التوابيت التى تم العثور عليها حتى الآن بهذه المنطقة وصل إلى 14 تابوتًا، تمa استخراجها من تبة ترابية كانت فى المنطقة على بعد لا يزيد على نصف متر من سطح الأرض.

وأضافت المصادر أنه لم يتم العثور على التوابيت فى مقابر، لذا سيتم فتحها من خلال لجنة مختصة لبدء الأبحاث عليها وتحديد أصحابها وسبب تواجدها فى منطقة العساسيف، التى تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوى على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة من الأسرات (18 و25 و26)، والتى تغطى الفترة تقريبًا من 1550 لـ 525 قبل الميلاد، إلى جانب المقابر غير المكتشفة حتى الآن.