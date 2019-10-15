شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء هشام الحلبي يروي تفاصيل معركة المنصورة الجوية: دمرنا 18 طائرة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، المصريين بعيد القوات الجوية.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، تفاصيل معركة المنصورة الجوية التي حدثت يوم 14 أكتوبر 1973 قائلاً: «إسرائيل خططت لتدمير القوات الجوية لتدمير الغطاء الجوي للقوات البرية والبحرية».
وتابع: «إسرائيل دخلت المعركة بـ 120 طائرة على موجات، حيث كانت تنتمي طائراتهم إلى الجيل الثالث، في مقابل الطائرات المصرية التي كانت من الجيل الثاني»، مشيرا إلى أن 60 طائرة مصرية تمكنت من التصدي للهجوم وإسقاط ما يقرب من 18 طائرة، حيث استمرت المعركة ما يقرب من 53 دقيقة.
وأشار إلى أن القوات الجوية تحتل المركز الثامن من حيث الترتيب العالمي، لافتا إلى أن هذا الترتيب لا يضع في الاعتبار الخبرات السابقة، ويكتفي بأعداد الطائرات فقط.
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