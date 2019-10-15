شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": إجراء مسح سمعى للأطفال بحى الاسمرات غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الثلاثاء، مسح سمعى على 900 طفل بحضانات الأطفال بحى الأسمرات في إطار تقديم أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بحى الأسمرات.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت عن افتتاح حضانتين بحى الأسمرات تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفلًا من سن عامان إلى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والأثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة للأطفال فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف إعداد أجيال فاعلة للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر "التضامن": إجراء مسح سمعى للأطفال بحى الاسمرات غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.