شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالشؤون الدولية: مصر تمتلك الآليات التي تمكنها من تفادي تأثير بناء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، إن موضوع سد النهضة تاريخي ومنذ فترة كبيرة وليس وليد اللحظة كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن أزمة سهد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا.

وأضاف «الشهاوي»، خلال لقائه ببرنامج «حواديت شارعنا»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، مساء اليوم الاثنين، أن مصر كان باستطاعتها منع بناء أي سدود بحجم معين يمنع المياه عنها حتى وقعت أحداث يناير 2011، وحينها شعر أغلب الدول المعادية وعلى رأسها إثيوبيا أنه لا يوجد نظام سياسي قوي يستطيع فرض إرادته على القرارات التي يتخذونها حينها، مشيرا إلى أن إثيوبيا إبان فترة حكم الإخوان استغلوا حالة الفوضى في مصر واتخذوا قرار بناء السد بشكل رسمي والذي تأجل لسنوات طويلة، موضحا أنه تم الانتهاء من 68% من أعمال إنشاءات السد، والذي يعتبر الأكبر في قارة إفريقيا والشرق الأوسط والعاشر عالميا.

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وأوضح أن سد النهضة يُخرج كمية طاقة مهولة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لبناء سد النهضة هو محاولة السيطرة وإرغام مصر على القبول بقرارات معينة وفرض الأمر الواقع والتحكم في بعض الأمور مستقبلا، وهذا لن يحدث بفضل الإرادة السياسية القوية حاليا، لافتا إلى أن أكبر مستثمرين في السد هي الدول الكبرى مثل أمريكا والصين وإسرائيل.

وأشار إلى أن مصر تمتلك الآليات التي تمكنها من تفادي تأثير بناء سد النهضة، وذلك تمثل في طرح الرئيس السيسي أزمة سد النهضة على المجتمع الدولي أثناء زيارته الأخيرة للأمم المتحدة، موضحا أن الهدف من طرح الموضوع على المجتمع الدولي هو وضع المجتمع الدولي، خاصة الدول العظمى أمام مسؤولياتها تجاه بناء السد.

وأكد على أن الدول العظمى متواطئة مع إثيوبيا في موضوع سد النهضة ومتداخلة بشكل أساسي فيما يحدث الآن؛ وذلك يرجع لمصالحهم في إثيوبيا واستثماراتهم هناك، لأن مثل هذه الدول لا تنظر إلا لمصالحها في المقام الأول.