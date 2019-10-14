شاهد.. أثار حريق كنيسة مارجرجس فى حلون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع أمس الأحد، حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس فى حلوان، ولا يوجد خسائر فى الأرواح. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

اثار الحريق

اثار الحريق خارج الكنيسة Advertisements

اثار الحريق على المذبح

اثار حريق الكنيسة

الحريق يقضى على الكنيسة

الكنيسة من الداخل

المذبح من الداخل

كنيسة مارجرجس بعد الحريق

مذبح الكنيسة

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