شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق داخل كنيسة بحلوان والإطفاء تحاول إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق داخل كنيسة مجاورة للحديقة اليابانية فى منطقة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاولة إخماد الحريق. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات. Advertisements

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