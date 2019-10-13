شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكشف عن لقاء مرتقب مع رئيس وزراء إثيوبيا في موسكو لحل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال عن أزمة «سد النهضة»، قائلاً: «التحدي والمخاطر موجودة في كل عصر وكل وقت، التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا هو تماسك شعبها وعدم الخروج ضد دولته، أي حاجة سهلة إلا أن أنتوا يا مصريين تضيعوا بلدكم».

وأضاف السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة: «لو مكنتش 2011، كان هيبقى عندنا فرصة كي يتم التوافق على بناء السد، لكن لما البلد كشفت ضهرها وعرّت كتفها، لو مأخدتوش بالكم هيتعمل أكتر من كده، الباقي نبقى قاعدين نحرك في بنائنا لبلدنا والتنمية، مش هنوصل لكل أهدافنا في يوم وليلة».

وتابع: «في مارس 2015، كان في لقاء بين القيادة السودانية والإثيوبية في الخرطوم، واتفقنا على 10 نقاط، أهمها أسلوب ملء الخزان وتشغيله في إطار أن هذا الأمر مهم جدًا، واتفقنا كمان إذا احتجنا يبقى في وسيط رابع، وده المسار اللى بنتحرك فيه من وقتها».

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وعن تفاقم الأزمة، قال السيسي: «تعاملوا يا مصريين مع القضايا بهدوء، القضية مبتتحلش كده، بتتحل بالحوار والهدوء».

وبخصوص تهنئة رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، بجائزة «نوبل» للسلام، قال السيسي: «الأمور مبتتاخدش كده».

وتابع السيسي: «إحنا دخلنا في مرحلة الفقر المائي، الخطة الآن لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة، إحنا لازم نوفّر المياه».

وأعلن السيسي في ختام كلمته عن لقاء مرتقب مع رئيس وزراء إثيوبيا قريبًا في موسكو.