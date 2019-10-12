العثور على جثة سيدة مقتولة داخل جوال بـ"رشاح الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، على جثة سيدة مقتولة داخل جوال ملقى برشاح بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ملقاة برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط المكان انتظارًا لوصول المعمل الجنائي وفريق من النياية العامة.

المعاينة الأولية كشفت عن أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية بها طعنات داخل جوال، ترتدي ملابسها كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة للتحقيق.