شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل حكم «الإسلام السياسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تعاني من حالة عدم الاستقرار الحقيقي في ظل وجود اسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.

وقال الرئيس، في تصريحات خلال بداية القمة الثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بوجود إسلام سياسي يحكم مصر ورفض هذا الحكم الذي استمر لمدة عام.

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وأشار الرئيس إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات مع مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد ترامب أن مصر لديها قائد عظيم، مشيرا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة، موضحا أن القمة تنناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد دونالد ترامب، بحسن استقبال زوجته، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرا، وأنها التقطت الصور الرائعة في الأهرامات، مؤكدًا أنها ذكرى رائعة لا تنسي موجها الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال حينها.