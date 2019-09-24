شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال لقائه بالسيسي: مصر بلد جميل.. وميلانيا سعيدة بزيارة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بزيارة الأهرامات، مشيرًا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته انبهرت بها كثيرا، وأكدت أن مصر بلد جميل.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال قمة ثنائية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسى في نيويورك، أن السيدة الأولى في مصر كانت برفقة زوجته ميلانيا في أثناء زيارتها، وأكدت أنها لم ولن تنساها أبدًا.

وأكد ترامب، أن المصريين أحسنوا الترحاب بنا، مشيرًا إلى أن الصور التي تم التقاطها لن تُنسى.