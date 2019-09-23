الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء -بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

دمنهور 22 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 24 28

مطروح 23 27

السلوم 21 29

سيوة 19 30

بورسعيد 23 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 19 31

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نويبع 26 34

طابا 24 31

كاترين 22 31

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 21 33

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 25 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 26 38

أبو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 27 34

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