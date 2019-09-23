​سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

أكد سفير الصين لدي مصر لياو ليتشيانج، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين البلدين في كافة المجالات ومنها ما يشمل مجالات الطاقة الجديدة والعديد من المشروعات الهامة بما يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية.

جاء ذلك في كلمته مساء اليوم الاثنين خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي نظمتها القنصلية الصينية بالإسكندرية بحضور قنصلها العام جاو ليينغ، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالمحافظة.

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وشدد سفير الصين على أن علاقات الصداقة التي تربط البلدين تمثل شراكة إستراتيجية شاملة، مؤكدًا أن مصر والصين يمتلكان حضارة وثقافة كبيرة يمكنها أن تخدم البشرية كلها، وتابع بأن الإسكندرية لها دور فريد في للتواصل بين البلدين بوصفها مدينة معروفة لدي الشعب الصيني.

من جانبه، قال عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، إن مصر والصين من أقدم الحضارات الإنسانية ويجمعهما علاقات تجارية وتاريخية وإنسانية لم تتاثر علي مر العصور والأعوام، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت حجم علاقات غير مسبوق بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر محافظ الإسكندرية عن سعادته بالتعاون مع الجانب الصيني وتبادل الزيارات بين المسئولين واستقبال الشباب المصري من العاملين بالمحافظة بهدف دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين.