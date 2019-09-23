شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: القنوات المعادية يديرها فاسدون يحاولون إرهاب الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القنوات المعادية يديرها أناس فاسدون يحاولون إرهاب الشعب، وإدخالنا في الظلام مستشهدا بقول الله تعالى: «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا».

وأضاف «الجندي»، الاثنين: «الله يقول لهم في كتابه العزيز، أنتم دعاة الفساد والضلال والقتل والفتن، الله يعلم أنهم قوم ضلال وكل الصفات القبيحة يرتدون ثوب الوعاظ والتقوى، والتدين، ويبعون ويشترون في للدين ويدعون إلى الهدم والقتل وقلوبهم قلوب سفاحين».