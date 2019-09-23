شكرا لقرائتكم خبر عن وعاظ وواعظات الأزهر يبدأون حملة «التعليم يبني الإنسان» في المدارس والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد، أن الحملة التي أطلقها المجمع أمس مع بداية العام الدراسي الجديد شهدت انتشارا واسعا لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المدارس والمعاهد في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ فعاليات تلك الحملة التي جاءت بعنوان: «التعليم يبني الإنسان وترتقي به الأوطان»، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوعية الطلاب والطالبات والتواصل معهم في المدارس والمعاهد المختلفة وبناء عقولهم على أساس فكري سليم يخدم المجتمع ويرفض كل مظاهر العنف والتطرف.

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وقال «عيّاد»، في بيان، الاثنين، إن الحملة بدأت برامجها المباشرة والإليكترونية مع بداية الأسبوع الجاري، وركزت على دعوة الطلاب والطالبات للوعي بسبل المواجهة لحملات التضليل، وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وبيان دورهم في بناء وطنهم.

أضاف الأمين العام، أن الحملة أكدت أيضًا على ضرورة التعليم والاجتهاد في تحصيل مختلف العلوم، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقي، ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم والحفاظ على مقدراتهم.

وأشار الأمين العام إلى أن الوعاظ والواعظات استهدفوا التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات على اختلاف مستوياتهم العمرية والفكرية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بالهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة، مع الاهتمام بتنمية القيم الأخلاقية لديهم، وتحفيز الهمم على الجد والاجتهاد.