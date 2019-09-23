أخبار مصر | الشباب والرياضة تطلق المهرجان الكشفي الرابع لذوي القدرات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تطلق المهرجان الكشفي الرابع لذوي القدرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير ومكتب ذوي القدرات والهمم الفوج الأول من المهرجان الكشفي الإرشادي في نسخته الرابعة لذوي القدرات والهمم تحت شعار “أنا قادر بشكل مختلف”، بمشاركة 13 محافظة بإجمالي 700 شاب وفتاه، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري.

بدأ الافتتاح بطابور عرض للمحافظات المشاركة وهي "الغربية، إسكندرية، شمال سيناء، سوهاج، الدقهلية، القليوبية، مطروح، الشرقية، القاهرة، قنا، الوادي الجديد، الأقصر، البحيرة"، بحضور الدكتور محمد عبد الستار، والدكتور وليد هاشم عضوا مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة التحكيم للمهرجان الكشفي.

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وأشار الدكتور محمد عبد الستار أن المشاركين يتنافسون في المهرجان الكشفي في مجالات عدة منها ” النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي”، وتم تقسيم المهرجان لعدد (2) فوج.

وأوضح الدكتور وليد هاشم أن هذا المهرجان يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على كافة المستويات بشريحة ذوي الإعاقة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوطيد أواصر الصداقة والتعارف بين المشاركين ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع برامج لرفع المستوي لديهم، تنمية مهارات ذوي الإعاقة وزيادة صقلهم، بالإضافة إلى تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، تنشئة جيل جديد من القادة وتبادل الخبرات.

ولفتت مديرية الشباب والرياضة، إلى أن الفرق المشاركة في المهرجان الكشفي من أبناء المحافظة، تضم ذوي الهمم من فئات (صم بنين، صم بنات ذهنى، بنين ذهني، أعضاء مراكز الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم).