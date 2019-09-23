المتحدث العسكري: تدريب بحري "مصري - فرنسي" في مياه المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن القوات البحرية المصرية، نفذت بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف الرفاعي أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين.

وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات في العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية.​