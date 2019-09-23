حدث ليلًا| نشاط مكثف للسيسي في أمريكا.. ومظاهرات مؤيدة للدولة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- الرئيس السيسي يجري حوارًا مفتوحًا مع رؤساء الشركات الأمريكية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حريص على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك.

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- شكري: كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة تؤسس لتفعيل العمل الدولي المشترك

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العام للأمم المتحدة، كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية.

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- السيسي: مصر تواصل جهودها لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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- ​معرض "توت عنخ آمون" بباريس الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا

أعلن القائمون على تنظيم معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون" الذي أغلق أبوابه مساء الأحد في باريس، أنه أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.

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- مؤسسو "19011" يكشفون تفاصيل إنشاء سلسلة الصيدليات الشهيرة

قال الصيدلي محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب لصديليات 19011، إن النجاح الذي حققته السلسلة في فترة وجيزة يعود إلى الفكر الجديد.

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- "حماية الشواطئ": ندرس 14 طلبًا لإقامة مشروعات سياحية

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري، إن الهيئة تدرس 14 طلبًا لإقامة مشروعات سياحية على الشؤاطى، مشيرًا إلى أن الموافقة لا تصدر إلا عبر اللجنة العليا للتراخيص.

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- عمرو أديب يعرض لقطات لمظاهرات حاشدة من السويس تدعم الدولة ومؤسساتها

عرض الإعلامي عمرو أديب لقطات حية من محافظة السويس لمظاهرات حاشدة لدعم الدولة ومؤسساتها.

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- نقيب الفلاحين: الكارت الذكي للفلاح يقضي على 375 ألف حيازة زراعية وهمية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الكارت الذكي للفلاح يقضي على 375 ألف حيازة زراعية وهمية من إجمالي 5 ملايين و700 ألف حيازة على مستوى الجمهورية.

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- عميد "إعلام القاهرة": مواقع التواصل الاجتماعي ليست إعلامًا بديلًا

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مواقع التواصل الاجتماعي بدأ توظيفها خلال السنوات الأخيرة لخدمة أغراض وأهداف معينة لجماعات وقوى بعينها.

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- 7 شروط لـ"تقليل الاغتراب" لطلاب الفرقة الأولى بكليات الأزهر

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019، والمرشحات في العام الجامعي 2019/2020.

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- أبو شقة: نساند السيسي في مشروعه الوطني لبناء الدولة العصرية الحديثة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يتم تأسيس دولة ديمقراطية حديثة؛ لكنها في حاجة إلى وجود أحزاب قوية كبيرة وصغيرة.

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- "بقيت ست طبيعية".. رسالة جديدة من ريهام سعيد حول جلوسها في المنزل

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، تدعو فيه لمشاركتها في عمل نظام غذائي "دايت".

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- حاتم ستين: الخيول المصرية الأصيلة وسيلة للترويج للسياحة

قال الدكتور حاتم ستين، رئيس اللجنة البيطرية باتحاد الفروسية، إن مصر تشتهر بأهم وأغلى أنواع الخيول العريية الأصيلة، وأخذت مكانًا مرموقًا على خريطة الخيول العربية الأصيلة في العالم.

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- إندونيسيا تكشف أسباب كارثة "الطائرة السيئة السمعة"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دورًا رئيسيًا في تحطم طائرة لشركة ليون إير.

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- القائمة المشتركة توصي بدعم تكليف جانتس بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

أوصت القائمة المشتركة، مساء أمس الأحد، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس حزب أزرق - أبيض بيني جانتس بتشكيل الحكومة.

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- هيئة الانتخابات التونسية تستبعد حدوث تغيير في نتائج الجولة الرئاسية الأولى

استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، حدوث تغيير في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على ضوء الطعون المقدمة من قبل 6 من مرشحي الرئاسة.

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