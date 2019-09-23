شكرا لقرائتكم خبر عن آليات تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية،

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة فى نقاط محددة كالتالى:..

1- يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين

2- يتم بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية

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3- تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يساهم فى تقصير الوقت لأداء الخدمة

4- تم تزويد المكاتب شبكة اتصال لتسجيل طلبات المواطنين إليكترونيًا،

5- من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المكاتب على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات تقريبا،

6- خلال العام الحالى تم تطوير 200 مكتب وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، وخلال العام المقبل سيتم تطوير أيضا 400 مكتب فى مختلف المحافظات.

7- أداء الخدمة للمواطن لن يستغرق أكثر من 30 دقيقة من خلال هذه المراكز.