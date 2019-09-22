شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأوزبكستان يعقدان جلسة آلية التشاور السياسي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مصر وأوزبكستان جلسة آلية التشاور السياسي بين البلدين في القاهرة.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ترأس الجانب المصري، في حين ترأس الجانب الأوزباكي السفير أخاتوف ديلشود، نائب وزير خارجية أوزبكستان خلال الاجتماع.
وتناولت الجلسة متابعة لكافة الموضوعات الثنائية بين البلدين، والتي تشمل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية وسبل تعزيزها، اتصالاً بتنفيذ كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018.
كما تضمنت الجلسة تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
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