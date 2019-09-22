"اقرأ وربك الأكرم".. ملتقى كبار العلماء بالأزهر الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تُنظِّم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، الثلاثاء القادم، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة مؤتمرات الأزهر، ملتقى كبار العلماء بعنوان "اقرأ وربك الأكرم"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يحضر الملتقى؛ الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء، ولفيف من العلماء والدارسين.

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يهدف الملتقى إلى بث كل ما يساعد على بناءُ العقول وغرس القيم في سبيل رفعة الوطن، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وخاصة شباب العالم الإسلامي.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت ست ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، هي: "السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن"، و"الفكر المنحرف و أسبابه و منطلقاته وعلاجه"، و"القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين"، و"بلسان عربي مبين .. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية"، و"آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم"، و"الهجرة النبوية أسرار وأحكام".

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