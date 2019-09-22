شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل وسفير المجر في جولة تفقدية بمصنع «سيماف» (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك، جولة تفقدية لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على القدرات التصنيعية لـ«سيماف»، وتفقد خطوط الإنتاج المتطورة الموجودة فيه، وخطوات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وتفقد وزير النقل خطوط الإنتاج بدءا من ورشة تجميع عربات البضائع، حيث يقوم مصنع سيماف بتصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع (125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة) لصالح هيئة السكك الحديدية، حيث أكد وزير النقل على ضرورة الارتقاء بالجودة والخدمة المقدمة للجمهور والإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

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وأشار إلى انتهاء مصنع سيماف من تصنيع 10 عربات بضائع سيتم توريدهم لهيئة السكك الحديدية و25 عربة بضائع أخرى سيتم استلامهم نهاية هذا الشهر على ان يتوالي استلام 25 عربة بضائع كل شهر لتلبية كافة الاحتياجات من عربات البضائع، لافتا إلى أنه جاري تصنيع عربة نقل بضائع قلاب سيجرى عليها اختبارات ليتم التعاقد عليها من قبل هيئة السكك الحديدية بعد اجازتها فنيا كما شاهد الوزير خلال الجولة نماذج من الكراسي والشبابيك الخاصة بالعربات المطورة والمميزة، حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب يتم تحسينها بالمصنع، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وعلى هامش الجولة؛ أدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أشار فيها إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصنيع المحلي وتوطين صناعة النقل بمصر على أن يتم البدء أولا بالتصنيع المشترك مع الشركات العالمية، مشيرا إلى أنه نظرا لمكانة مصر العالمية وكون السوق المصرية سوقا واعدة فهي جاذبة لكافة الشركات والمؤسسات المالية والفنية لعالمية خاصة مع الإرادة الكبيرة للمصريين في تطوير كافة قطاعات النقل بمصر، لافتا إلى أنه بعد ذلك تأتي خطوة التصنيع المحلي الشامل، ومن هنا كان هذا الاتجاه للتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق هذا الهدف ليتم التصدير مستقبلا إلى الدول الإفريقية، حيث تم تشكيل لجنة من الجانبين لإعادة دراسة كافة الإمكانات الفنية للمصنع وورش السكة الحديد ليحدث التكامل بينهما للنهوض بالصناعة الوطنية المصرية ليصب في النهاية في مصلحة الراكب.

وأضاف الوزير أنه شاهد اليوم إمكانات المصنع الكبيرة في مجال تصنيع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها سواء عربات ركاب أو بضائع بأنواعها وكذلك عربات المترو وكذلك تصنيع بعض المكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في بعض الجرارات، مشيرا إلى أن مصنع سيماف سيقوم بزيادة الجرعات التدريبية للعاملين به وتدعيمه بمعدات حديثة وأنه مع تطور الإمكانات والمعدات والماكينات ومع تحسين الجودة في المنتج وكذلك معدل الإنتاجية يمكن أن يفي المصنع بكافة احتياجات هيئة السكك الحديدة والمترو من عربات لتصبح سيماف بالإضافة إلى الورش المتخصصة في السكك الحديدية (مثل أبوراضي وغيرها) مصدر لتلبية احتياجات السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم على أرض الواقع تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة للراكب، لافتا إلى أن وزارة النقل ستتعامل أيضا مع الإنتاج الحربي والشركات المصرية في مجال السكك الحديدية والمترو والأتوبيسات حيث تمتلك الوزارة شركة السوبرجيت للأتوبيسات التي تمتلك أسطولا محلي الصنع.