أخبار مصر | غادة والي تطلق الإطار العربي لمكافحة الفقر المتعدد بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تطلق الإطار العربي لمكافحة الفقر المتعدد بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت غادة والي، وزيرة التضامن الأجتماعي، رئيسة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إلى نيويورك للمشاركة في الحدث الجانبي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، لإطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأوجه 2020_2030 تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تشارك والي في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة وخلال رحلتها إلى نيويورك.

وتشهد وزيرة التضامن الثلاثاء المقبل المواغف 24سبتمبر الجاري،فعاليات منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_

أولا - الحماية

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.



ثانيا - الرعاية:_

1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل

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كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة