شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 22 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع المنعقد في موسكو تحت شعار «الإسلام في زمن العولمة.. التراث الإسلامي وحوار الثقافات».

تنطلق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة، بمقر جامعة الدول العربية، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، ومشاركة نحو مائة شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين بالوطن العربي.

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يدشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، العام الجامعي الجديد 2019 – 2020 بافتتاح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.

يتوجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، حيث يلقي عون، الأربعاء المقبل، كلمة لبنان.

تبدأ بعثة من المفتشين الروس رحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية تستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بموجب اتفاقية السموات المفتوحة.