اعرف إزاى تحجز ميعاد عند الدكتور فى الوحدة أو المركز داخل منظومة التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى تم تطبيقها فى محافظة بورسعيد، عن منظومة الحجز الإلكترونية، المتاحة للمواطنين، الذين قاموا بالاشتراك والتسجيل فى المنظومة الجديدة.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، بتم الحجز من التوجه إلى موظف الاستقبال بالوحدة أو المركز التابع لمهم المواطن محل سكنه، ثم يقوم بإبراز الرقم القومى الخاص به أو شهادة الميلاد فى حالة الكشف عليهم.
أضافت، منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه عقب إظهار الرقم القومى أو شهادة ميلاد الأبناء يقوم موظف الاستقبال بإعلامك بالرقم الخاص بك، ثم تقوم بحجز موعد مسبق وتقوم باختيار الطبيب الخاص بك من خلال الرقم الخاص بك.
وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الحجز المسبق إلزامى وذلك للحفاظ على وقت المنتفع وتقليل فترة الانتظار له ولغيره.
وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد رسميًا فى الأول من سبتمبر الجارى، ليكتمل أداء هيئات إدارة المنظومة لتوفير الخدمات العلاجية الطبية لـ920 ألف مواطن فى المحافظة.
وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 25 وحدة صحية.
إزاي تقدر تحجز ميعاد عند الدكتور في الوحدة أو المركز داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
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