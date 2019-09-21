شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 2282 مريضًا في قافلة مجانية بصافور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، الجمعة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، اشتملت على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

حيث تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٨٢ مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل ٢٩ حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم حول انتشار الأمراض الفيروسية، وأيضاً التوعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.