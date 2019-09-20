شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «حملة وقفتك بالدنيا» للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الجمعية المصرية لجراحة العظام، الجمعة، الحملة المصرية للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل، والمنظمة تحت شعار «وقفتك بالدنيا»، بحضور عدد من أساتذة طب وجراحة العظام، من بينهم الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية.

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وقال «عدوى»، في كلمة له على هامش إطلاق «الحملة» في أحد فنادق القاهرة اليوم، إن «وقفتك بالدنيا»، ستتضمن مشروعاً للتعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء تحت رعاية «الجمعية المصرية»، وإقامة 4 ورش طبية عملية بالتنسيق مع كليات الطب في عدد من الجامعات، بالإضافة إلى استضافة البروفسير اوليفر بيروي، خبير طب العظام البلجيكى، لنقل خبراته لشباب الأطباء.

وأضاف وزير الصحة والسكان الأسبق أن «الحملة» تتضمن توفير المادة الوحيدة التي تعمل على تثبيط عملية الهدم في مفاصل الجسم، وهى «دياسيرين» لعملها كمثبط طبيعي للإنزيمات الضارة المؤدية لذلك، خصوصاً أنها تُنتج بواسطة إحدى الشركات الوطنية، موضحاً أن هذا العلاج يعمل على تحسين حالة الغضاريف، ويُقلل من حدة المتغيرات المصاحبة لخشونة المفاصل.

من جهته، قال الدكتور جمال حسني، أستاذ طب وجراحة العظام في جامعة بنها، أحد قيادات «الجمعية»، إنه سيتم طرح دليل طبي لزيادة الوعي المجتمعي عن أمراض المفاصل في مصر ضمن «الحملة»، مع إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت شعار «وقفتك بالدنيا»، للتوعية بأمراض المفاصل.