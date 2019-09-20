بالصور.. ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أقيم مساء الخميس، حفل ختام الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، في كلمته: "ما أن تنتهي هذه الدورة إلا وتبدأ دورة جديدة.. هكذا هي الحياة تختلط فيها النهايات بالبدايات، وتستمر الحياة ما بين هذا وذاك.. لندعوا إلى من رحلوا ونقف ترحمًا عليهم ونستقبل الجديد ونحتفى به".

وأضاف "مهران": "في حين نودع أساتذة شاركوا في بناء صرح هذا المهرجان، نستقبل هذا العام براعمًا شابة تعمل متطوعة في المهرجان لأول مرة، موجها الشكر لكل من عمل بالمهرجان"، متابعًا: "إن قائمة الشكر طويلة وممتدة من أصغر عامل وفني في كل مسرح وحتى أكبر فنان بذل جهدا من أجل المشاركة.

Advertisements

واستطرد: "أتمنى أن تكون هذه الدورة قد حققت ما يطمح اليه المسرحيون، قائلا:" قدمنا للحركة المسرحية دافعًا للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات العلمية واللقاءات والمناقشات".

واختتم كلمته: "نحن جميعا مدركين أن الكمال غاية صعبة المنال، ولكننا نظل نسعى له بكل قوانا، ولن نصل إليه إلا بكم وبملاحظاتكم واقتراحاتكم".

يذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة 22 عرض مسرحي لمجموعة من الدول العربية والأجنبية، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان، إلى جانب انعقاد عدد كبير من الورش الفنية والمحاضرات العملية والندوات العلمية بعنوان المسرح الأفريقي المعاصر بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.