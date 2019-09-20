تزودوا بالعلم والإيمان لحماية الوطن.. "الإفتاء" توجه رسالة لطلاب العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عرضت دار الإفتاء المصرية، مقطع "فيديوموشن" عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، توجه خلاله رسالة لطلاب العلم بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت دار الإفتاء في رسالتها إلى الطلاب: "أيها الطلاب أنتم عدة أمتكم، وقوة أوطانكم، فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا تحمون به الوطن، وتدفعون عنه أعدائه، فأعداء الوطن هم الجهل والتطرف".

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وأضافت الإفتاء: "أيها الشباب لا تظنوا أن المجد يطرق باب أحدكم بغير سعي منه ولا اجتهاد، بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد، واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان، فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنيا والأخرة، فكونوا على قدر المسئولية تحفظوا الدين والوطن".

واختتمت دار الإفتاء المصرية، المقطع باقتباس آية قرآنية، "قال تعالى:" فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"، فكونوا على قدر المسئولية تحفظوا الدين والوطن.