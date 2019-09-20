أخبار مصر | بشرط التميز.. بوابة الخليج 365 تعلن عن فتح باب التدريب في كافة التخصصات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرط التميز.. بوابة الخليج 365 تعلن عن فتح باب التدريب في كافة التخصصات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن بوابة الخليج 365، عن فتح باب التدريب بكافة أقسام الموقع، بشرط إجادة أساسيات العمل الصحفي وصناعة المحتوى، تتيح للمتقدم الانضمام إلى فريق العمل بعد اجتياز فترة التدريب واستيفاء كافة الشروط دون التقيد بعامل زمني بشرط التميز فقط.

يشترط في المتقدم للتدريب الأتي:

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1-الإلمام بأسياسيات الصحافة وصناعة المحتوى

2-أن يكون لديه جهاز "لاب توب"

3-أن يكون لديه كاميرا إذا كان راغبا في تنمية مهاراته في صحافة الفيديو والتصوير الصحفي