شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن عن تسكين المدن الجامعية بدءا من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأزهر، أن السبت القادم الموافق 21 سبتمبر هو موعد بدء تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.

وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي: تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير «ممتاز» السبت والأحد- الفرقة الثالثة تقدير «ممتاز» الاثنين والثلاثاء- الفرقة الثانية تقدير «ممتاز» الأربعاء والخميس.

كما سيتم تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير «جيد جدا» السبت 28 /9 والأحد- طلاب الفرقة الثالثة تقدير «جيد جدا» الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات.

كما أكدت جامعة الأزهر أن الحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.

وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث لن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .