مصر | عاجل.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم المستشار حماده الصاوي النائب العام الجديد، مهام منصبه صباح اليوم، حيث توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي لمباشرة مهام عمله وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب.

ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، وجاء ذلك خلفًا للمستشار نبيل صادق، والذي تنتهي مدته اليوم 19 سبتمبر. وتستعرض الخليج 365، كيفية اختيار النائب العام وفقا للدستور المعدل: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله Advertisements