مصر | بـ 3 كيلو حشيش وفودو.. سقوط تاجري مخدرات بالمرج

حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط الآتي:

- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

- ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1،260 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.