شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته بشأن تحويل «التوك توك» لسيارات «الميني فان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة مؤخرا عن التوجه لاستبدال مركبات التوك تو بسيارات النقل الجماعي الميني فان.

ولكن ماهو المشروع وإلى ما يهدف؟

- يأتي المشروع ضمن خطة الحكومة للنهوض بخدمات النقل وخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

- يهدف للتقليل من الفوضى وحالة التسيب التي يعيشها الشارع المصري من تنقل التوك توك واستخدامها دون رقابة.

- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طالب تقديم تصور كامل للمشروع وآليات تنفيذه بشكل كامل .

- المشروع سيدعمه مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إعطاء حوافز للمستفيدين.

- رئيس الوزراء حث على ضرورة لى تطبيق منظومة الغاز الطبيعي على كل سيارات «الفان» التي سيتم طرحها خلال هذا المشروع، فضلا عن إطلاق حملة للترويج لهذه المبادرة قبل تنفيذها.

- كشفت التقارير أنه جاري دراسة كيفية التعامل مع «التوك توك»، بعد تسليمه ومن الممكن التفكير في بيع كخردة .

- بحسب الأرقام الرسمية، فإنه لا يوجد رقم مؤكد لأعداد التوك توك، ولكن تقريباً يوجد هناك 3 ملايين مركبة، منها 99 ألفاً مرخصة، وفقاً لإحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2018.

- ومن المقرر أن يشهد مطلع 2020 بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للمينى فان.

- سيتم تطبيق قانون المرور على سيارات الميني فان، وتستخرج الرخصة لها من هو أعلى من 18 عامًا.

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- عملية استبدال التوك توك ستتم على مراحل وبشكل تدريجي بدون أي قلق أو خوف.

- سيتم تسليم أصحاب التكاتك سيارات الميني فان وسيتم دفع ثمنها عن طريق الأقساط.

- الحكومة ستقدم حوافز لأصحاب التكاتك، لاستبدال التوك توك بسيارة الميني فان.

- استبدال التوك بالسيارة الميني فان سيقلل من الازدحام المروي في المدن وعواصم المحافظات.

-سيزيد المشروع من دخل صاحب التوك توك، وهذا من شأنه أن يعيد الشكل الحضاري للمدن، ويقضي على عمالة الأطفال، وهذا أمر مهم للغاية.

شهد الأربعاء بدء تنفيذ المبادرة في محافظة كفر الشيخ، ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، من أجل الحصول على كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وذلك حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:

1- استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3- صورة من رخصة المركبة إن وجدت.

4- صورة من المبايعة.

5- صور التوكيلات إن وجدت.

6- دوسيه.