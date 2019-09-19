شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، صباح الخميس، مهام منصبه، حيث توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي لمباشرة مهام عمله، وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب.

ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها، ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبًا.