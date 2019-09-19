شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلم المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، صباح الخميس، مهام منصبه، حيث توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي لمباشرة مهام عمله، وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب.
ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها، ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.