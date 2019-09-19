أخبار مصر | من الحكومة للشعب.. "لا تشرب راني" الدواء فيه سم قاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الحكومة للشعب.. "لا تشرب راني" الدواء فيه سم قاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الصحة والسكان، متمثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من تناول فوار "راني"، ووقف تداول كل الأدوية التي تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين".

جاء ذلك على خلفية التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك"، وقررت الوزارة سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

كما قررت وزارة الصحة، وقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك المادة الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الإفراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

والأدوية التي من المقرر وقف تداولها خلال الفترة المقبلة، جاء على رأسها فوار راني لمعالجة الحموضة، وبلغ عددها 21 مستحضرًا، كالتالي:

"فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".

ونصحت وزارة الصحة، المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقالت إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

وراني فوار عبارة عن أكياس، كل كيس منها 150 ملجم ويُعالج الكثير من حالات صعوبة الهضم وحموضة المعدة ويكون سريع المفعول للتخلص من قرحة المعدة فهو يُصنف من الأدوية التي تُعالج مشاكل الجهاز الهضمي فهو غني بالفوائد العديدة ولكن لا يمنع من تواجد بعض الأضرار أيضاً التي يكون من الضروري أخذ الحذر منها.

وللفوار أثار جانبية أخرى، مثل:

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الشعور بصداع.

حدوث بعض الالتهابات في البنكرياس.

زيادة استخدام هذا العقار تؤثر على وظائف الكبد.

يمكن أن يؤدي إلى عقم.

له تأثير سلبي على الجهاز العصبي.

عدم وضوح في الرؤية.

يوجد به مادة الزانتاك التي تكون سبباً في التهاب الكلي.

زيادة في ضغط العين.

يؤدي إلى الصلح وظهور طفح جلدي.