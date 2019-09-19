أخبار مصر | بعد الكشف عن كارثة فوار "راني".. طرق بديلة لعلاج الحموضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الكشف عن كارثة فوار "راني".. طرق بديلة لعلاج الحموضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى استخدام علاج للحموضة، وخاصة فوار "راني" الذي يستخدمه ملايين المصريين، إلا أن وزارة الصحة أصدرت منشورا بمنع استخدامه نهائيا لاحتوائه على شوائب مسرطنة، هو و21 دواء آخر.

ومن جانبها تنشر بوابة الخليج 365، طرق بديلة لعلاج الحموضة بشكل طبيعي بدون أى مركبات كيميائية قد تؤثر على صحة الإنسان وتصيبه بأمراض كارثية كالسرطان، كالتالي:

1. عليك تقليل الوزن قبل كل شيء، فهذا سيقلل من الأعراض الجانبية، ويخفف من الضغط على المعدة.

2.الإقلاع عن التدخين سيساعدك كثيرا.

3.تناول وجبات صغيرة الحجم، مما يسهل عملية الهضم ومنع الإصابة بالتخمة.

4.تجنب أخذ قيلولة بعد الوجبات.

5.تجنب الكحول ومصادر الكافيين كالقهوة والشوكلاته.

6.تجنب المقالي والأطعمة الدهنية والحارة.

7.اعتمد طريقة الطهي الصحي بعيداً عن القلي.

8.ارفع رأس سريرك 20 سم عن طريق وضع قطعة من الخشب أو كتل تحته.

9. استخدام صودا الخبز.

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10. مضغ العلكة الخالية من السكر.

11.بعض الأعشاب: مثل: البابونج، واليانسون، الكمون، ونبتة الخردل، والزنجبيل.

12. تناول عرق السوس.

13. تناول الألوفيرا: نصف كوب من عصير الصبار الالوفيرا قد يساعد في تخفيف الحرقة عند تناوله.

14.تناول الموز الناضج أو التفاح قد يكون له دور في علاج الحموضة ومكافحتها.

وكانت قد أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورًا يتضمن قرارات، بسحب فوار "راني"، ووقف تداول كل الأدوية التي تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، وذلك بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك المادة الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الإفراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الأدوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا، كالتالي:

"فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".

ونصحت وزارة الصحة، المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقالت إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".