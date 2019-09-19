شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح أمنية لجماهير السوبر قبل لقاء الأهلى والزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع خبراء أمنيون عدة نصائح للجماهير المقرر السماح لها بحضور السوبر بين قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك، باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

وجاءت أبرز النصائح الأمنية كالتالى:

1 ـ عدم حمل شماريخ وألعاب نارية. Advertisements 2 ـ عدم حمل لافتات مسيئة. 3 ـ عدم توجيه هتافات مسيئة. 4 ـ اتباع التعليمات الأمنية أثناء التفتيش والدخول واالخروج من الاستاد. 5 ـ عدم التعرض للاعبى الفريقين أو حكم المباراة.

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