شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في المنطقة الواقعة بالقرب من كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة، أن المتوفي يدعى «شعبان. س. ح- 38 عامًا- مقيم سنور شرق النيل بمركز بني سويف».

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ متابعة الحادث وظروفه وملابساته.