مدبولي يصدر لائحة قانون خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا -نص كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 37 بتاريخ 18 سبتمبر 2019 قرار رئيس الوزراء 2180 لسنة 2019 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018.

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