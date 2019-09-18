فيديو.. السيسى يؤكد حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعى فى محيطه الإقليمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى ريئس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً الروابط الأزلية التى تجمع شعبى وادى النيل والترابط التاريخى بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

وأعرب الرئيس عن التقدير لنجاح السودان فى تجاوز المرحلة الهامة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقى نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى الشقيق فى التنمية، مؤكداً حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعى فى محيطه الإقليمى والعربى والأفريقى، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان فى كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربى وخط السكك الحديدية بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبى البلدين.