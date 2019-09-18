شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر وزير الخزانة تكثيف شديد للعقوبات على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، "بتكثيف شديد للعقوبات"، المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتينن مطلع الأسبوع يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.