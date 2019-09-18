شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التخطيط والشباب والرياضة يبحثان سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوزير الشباب والرياضة وذلك لبحث سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة وتمويل عدد من المشروعات الرياضية.

وأكدت هالة السعيد، خلال اللقاء، على الأولوية الكبري التي توليها الدولة فيما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها مشيرة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل على بنائهم وبناء شخصياتهم وذلك إدراكاً منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم.

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وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠ تستهدف توفير الخدمات الشبابية المناسبة في كل المحافظات لإعداد وصقل وتنمية الكوادر الشبابية فضلاً عن توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في صنع القرار إلى جانب رعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب وزيادة عدد المنشآت الرياضية بما يُلبي حق المواطن في ممارسة الرياضة.

كما أكدت السعيد أهمية نشر الثقافة الرياضية وتأكيد مفهوم الروح الرياضية والقيم والمبادئ والسلوكيات المستهدفة منها، وحماية العمل التطوعي والهواة من الرياضيين وتشجيع الاحتراف الرياضي والذي يأتي كأحد أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام الثاني فيما يخص الخدمات الشبابية والرياضية.

ولفتت السعيد إلى أهمية وجود عائد من الاستثمار في مجال الرياضة يعود في المقام الأول على الشباب وبنيتهم وتأهيلهم حتي يصبح استثمارا مستداما، مشيرة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتحفيز المشروعات القائمة والمستهدفة وذلك باعتباره شريكا أساسيا في التنمية بالتعاون كذلك مع منظمات المجتمع المدني.

وأشارت د. هالة السعيد إلى المستهدفات الكمية لقطاع الشباب والرياضة خلال عام 19/2020والتي تضمنت أبرزها ٣٢ من مراكز الشباب المطورة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية فضلاً عن ٢١٠ مراكز الشباب المطورة ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية من ملاعب خماسية وقانونية ومتعددة ومراكز شباب ومباني خدمات إلى جانب ٣٠ ملعب كرة قدم منشأة ومطورة.